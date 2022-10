Roma-Napoli, Juan Jesus: "Sul tiro ero troppo gasato, ma l'importante era vincere"

Il Napoli si impone 1-0 in casa della Roma nell'undicesima giornata di campionato grazie alla rete di Osimhen a dieci minuti dal termine della sfida. Dopo la partita il difensore del club azzurro, ed ex giallorosso, Juan Jesus ha commentato il successo ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

JUAN JESUS A DAZN

Ti fai sempre trovare pronto, sei migliorato molto nel palleggio e nell’attenzione.

"Sì, in tutte le squadre in cui ho giocato mi sono fatto trovare pronto. Sono un professionista e ovunque ho giocato sono stato corretto, faccio sempre il meglio per la mia squadra”.

Hai mantenuto sempre alta l’attenzione?

“Si, soprattutto sui calci d’angolo dove loro erano molto forti”.

Devi migliorare nel tiro però...

“Ero troppo gasato, ho tirato malissimo e c’era troppa gente davanti. L'importante è che la squadra ha vinto”.

Cosa sentite nello spogliatoio?

"Ogni anno è diverso, tanta gente al di fuori non ci credeva ma noi abbiamo fatto gruppo. Sono tutti ragazzi per bene e che lavorano per migliorarsi, si vede in ogni partita che miglioriamo e dobbiamo continuare così”.

Vedi squadre più forti di voi?

“C’è l’Inter, il Milan, l’Atalanta, Ora dipende da noi, dobbiamo affrontare le gare nel modo giusto e continuare così”.