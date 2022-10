Roma-Napoli, Giuntoli: "Partita importante, vogliamo vincere. Mourinho? Pensiamo a noi stessi"

Va in scena allo Stadio Olimpico Roma-Napoli, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

GIUNTOLI A DAZN

Quanto si decide in queste settimane?

"Sono tanti impegni come quelli già passati. Dobbiamo guardare di partita in partita, oggi è una partita importante, vogliamo fare bella figura e se possibile vincere".

Ci sono i volti nuovi dell'estate, quanto c'è di talento inespresso in alcuni?

"In questo momento è riduttivo parlare dei singoli. La squadra sta facendo bene, seguendo il mister e deve continuare. È prematuro parlare dei singoli e di quello che possono fare".

Mourinho ieri ha detto 'a volte i favoriti perdono', come risponde?

"Non rispondiamo, pensiamo a noi stessi e fare la prestazione. Il cammino è molto lungo per tutti gli obiettivi. Dobbiamo cercare di continuare a crescere".