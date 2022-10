Roma-Napoli, Di Lorenzo: "Buon periodo di forma dei giallorossi, ma cercheremo di imporre il nostro gioco"

Va in scena allo Stadio Olimpico Roma-Napoli, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DI LORENZO A DAZN

Il potenziale in attacco della Roma è inespresso. A cosa dovete stare attenti?

"Conosciamo le qualità del loro reparto offensivo e non solo. Sta attraversando un buon periodo di forma. Dobbiamo stare attenti agli attaccanti e a tutti la squadra. Cercheremo di imporre il nostro gioco ed evitare di subire i loro attacchi".

Senti una solidità diversa in questa stagione?

"Sicuramente nessuno si aspettava questo inizio di stagione, siamo contenti ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare così senza guardare troppo la classifica".