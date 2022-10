All'Olimpico, dopo la prima frazione di gioco, Roma-Lecce si conclude sul punteggio di 1-1: Strefezza risponde alla rete del vantaggio di Smalling. All'intervallo l'autore del gol degli ospiti, Gabriel Strefezza, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

STREFEZZA A DAZN

Quanto conta il pari in 10 e prima del secondo tempo?

"Conta tantissimo, siamo in gara e anche con uno in meno ce la giochiamo. Dobbiamo entrare così nel secondo tempo e fare la nostra partita".