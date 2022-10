Roma-Lecce, SMALLING: "Possiamo giocare meglio, ma oggi vittoria troppo importante"

Dopo il ko in Europa League contro il Betis, la Roma vince in campionato allo Stadio Olimpico superando il Lecce per 2-1 nella nona giornata di Serie A. Dopo la vittoria, l'autore del primo gol romanista, Chris Smalling, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SMALLING A DAZN

Buona partita, anche se la Roma non è riuscita a chiuderla contro un avversario rimasto in 10.

“Contenti per la vittoria. Sappiamo che possiamo giocare molto meglio, ma i 3 punti erano troppo importanti oggi”.

La Roma può essere un po’ più concreta?

“Abbiamo creato tante occasioni, ma i gol arriveranno”.

Dove deve migliorare la Roma?

“Tutti devono migliorare. Ora abbiamo tempo per recuperare e dobbiamo lavorare e lavorare”.