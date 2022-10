Roma-Lecce, MOURINHO: "Per vincere serve segnare. Manca sempre qualcuno, Belotti fresco e preparato"

Nuovamente di scena all'Olimpico, dopo la sconfitta in campo europeo contro il Betis, la Roma affronta il Lecce nella nona giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Se dovesse scegliere una priorità, cosa sceglierebbe: dare concretezza alle occasioni o più continuità ai risultati?

"Vincere le partite e per vincere devi segnare. Ci sono squadre che non segnano perché non hanno opportunità, ma con noi è diverso: creiamo tanto ma facciamo fatica in questo momento. L'obiettivo. segnare e vincere".

Belotti?

"Si allenano tutti bene, non posso dire che uno si allena meglio di un altro. Diamo opportunità ai diversi giocatori con i limiti che abbiamo noi, facciamo un minimo di rotazioni per avere gente più fresca in Europa League. Belotti è fresco e preparato per dare alla squadra se non gol, ma almeno lavoro per creare anche spazio per gli altri. Non metto su di lui la responsabilità di dover vincere e segnare".

Appena recuperato va subito in campo Pellegrini: cosa può dare di diverso a centrocampo rispetto a Matic?

"Sono giocatori completamente diversi: Pellegrini è più offensivo e creativo, Matic più di posizione. Dico sempre che dall'inizio della stagione ci manca sempre qualcuno, solo con l'Inter ho avuto la possibilità di decidere chi gioca. Poi manca sempre qualcuno. Lorenzo è importante per noi".