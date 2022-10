Roma-Lecce, MANCINI: "Ci sentiamo forti, il passo falso contro il Betis non andava fatto"

Dopo il ko europeo con il Betis, la Roma torna all'Olimpico e riceve in campionato il Lecce nella nona giornata. Prima del fischio d'inizio il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A DAZN

Hai detto 'siamo più forti' a San Siro, perché poi arrivano i passi falsi? Qual è il potenziale della Roma?

"Il potenziale c'è, sto sentendo molto la mia frase a San Siro ma era legata a quella partita. Ci sentiamo una squadra forte, ma era la sensazione di quella partita, ci siamo detti tutti quella frase per caricarci. I passi falsi, come quello di giovedì dopo una vittoria a Milano, non andava fatto. Abbiamo analizzato la partita, ma oggi c'è un'altra gara da vincere".