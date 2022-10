Roma-Lecce, Ceesay: "Toglierei Dybala alla Roma, può cambiare la partita in ogni momento"

Dopo l'Europa League, la Roma torna all'Olimpico per ricevere il Lecce nella nona giornata di campionato. Prima del match, in scena alle 20.45, l'attaccante degli ospiti Ceesay ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CEESAY A DAZN

Giocare in uno stadio pieno, con 60mila persone, ti scalda?

"Ho giocato già in uno stadio pieno, ma non come qua. È bellissimo giocare davanti a 70mila persone, volevo farlo e devi sfruttare questo momento".

La Roma è fatta di individualità forti. Chi toglieresti?

"Tutti sanno che ci sono tanti giocatori di qualità, ma ce n'è uno che può cambiare la partita in ogni momento ed è Paulo Dybala. È un grandissimo giocatore e dobbiamo fare attenzione per non lasciargli spazio di giocare".