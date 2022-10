Roma-Lecce, Baroni: "Partita complicata, ma serve coraggio"

Dopo l'Europa League, la Roma torna all'Olimpico per ricevere il Lecce nella nona giornata di campionato. Prima del match, in scena alle 20.45, il tecnico degli ospiti Marco Baroni ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BARONI A DAZN

Con una squadra così giovane che atteggiamento chiede in questo stadio?

"Sono le partite che tutti vorrebbero giocare. Noi abbiamo la fortuna di essere qui con ragazzi giovani ma che stanno facendo esperienza. È una partita che ci serve per misurarci, è complicata e difficile ma dobbiamo affrontarla con energia, determinazione e coraggio".

Umtiti?

"Ha lavorato tanto in silenzio, con umiltà e si è messo a disposizione. Era giusto che potesse esordire in questa partita, in uno stadio così importate con una squadra così. Ha una chance importante, ci porterà anche esperienza".