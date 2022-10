Roma-Betis, ZANIOLO: "Momento positivo, Dybala è un fenomeno ed è un orgoglio giocare con lui"

Dopo la vittoria in casa dell'Inter, la Roma riceve il Betis all'Olimpico in Europa League. Prima della sfida, valida per la terza giornata della fase a gironi, Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ZANIOLO A SKY SPORT

Olimpico esaurito, cosa vi dà di più?

"È una grande emozione, come sempre veniamo qui in casa con la spinta dei tifosi che ci danno sempre una grossa mano. Vogliamo portare a casa i tre punti che sono importantissimi".

Sei titolare come a San Siro, che momento stai vivendo?

"È un momento positivo, come tutta la squadra. Penso solo ad oggi, deve esserci per forza una vittoria per continuare la striscia positiva".

Betis spigoloso, come avete preparato la partita?

"Come sappiamo fare, dobbiamo giocare come sappiamo fare. Siamo una squadra forte, lo abbiamo dimostrato e dobbiamo dimostrarlo anche oggi".

È divertente giocare con Dybala?

"È un fenomeno e un campione, è motivo di orgoglio giocare con lui e condividere con lui il reparto offensivo".