Roma-Betis, ZALEWSKI: "C'è rammarico, sono incidenti che possono capitare. Fisicamente sto bene" (VIDEO)

All'Olimpico la Roma perde 2-1 per mano del Betis nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo la partita, il laterale giallorosso Nicola Zalewski ha commentato la sconfitta ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ZALEWSKI A SKY SPORT

Quanto siete delusi…

“Si, c’è rammarico. Abbiamo creato e concesso poco. Sappiamo di essere forti, questi incidenti possono capitare. Domenica c’è un’altra partita e daremo del nostro meglio”.

Prestazione positiva la tua a destra? Come sta Celik?

“Non so come stia Zeki, non ho ancora parlato con lui. Anche l’anno scorso ho giocato a destra, è un'opportunità e devo farmi trovare pronto”.

A volte non leggete i momenti delle partite…

“A volte dobbiamo gestire meglio i momenti, sono i dettagli che fanno la differenza. Abbiamo avuto modo di fare il secondo gol e quelle sono occasioni che vanno sfruttate”.

ZALEWSKI IN MIXED ZONE

"Ci sono ancora tre partite di ritorno".

Come ti sei trovato a destra?

"Molto bene, anche lo scorso anno avevo avuto l'opportunità di giocare a destra a Torino. Cerco sempre di farmi trovare pronto".

Come stai fisicamente?

"Sto molto bene, ho giocato anche in Nazionale. Il mister sa che può contare si di me".