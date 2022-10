Roma-Betis, Rodriguez: "Ottima gara contro un grande avversario. Siamo primi, ma non è finita"

Guido Rodriguez, autore del momentaneo gol del pareggio, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine di Roma-Betis, partita valida per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League e conclusasi con il punteggio di 1-2 in favore degli spagnoli. Le sue dichiarazioni.

RODRIGUEZ IN ZONA MISTA

Sul gol.

"Per fortuna il tiro è entrato. Avevamo lavorato per arrivare in quella zona di campo e calciare da lì".

Sulla partita.

"Abbiamo giocato una grande partita contro un grande avversario. Non ci siamo persi d'animo dopo il loro gol e abbiamo continuato a fare la partita che avevamo preparato. Nella ripresa la Roma ha avuto maggiore controllo, ma è normale in queste partite. Bisogna sapere quando soffrire e quando attaccare. Queste partite si vincono con i dettagli. Stavamo facendo un buon lavoro e avevamo il possesso del pallone, ma poi hanno segnato su rigore. La squadra ha continuato comunque a lottare per trovare il pareggiare e alla fine siamo stati premiati".

Sull'importanza della vittoria.

"Queste sono le partite più belle da giocare. Penso che fosse importante venire qui per vincere. Siamo primi, è importante tirarci fuori dai playoff, ma non è finita. Dobbiamo continuare a lavorare perché arrivare primi sarebbe molto importante".

Sui tifosi.

"Atmosfera incredibile, i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto. Dedico la vittoria a loro".