Roma-Betis, Pellegrini: "Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, siamo stati nettamente superiori ai giallorossi"

Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine della partita contro la Roma, terminata con il punteggio di 1-2 in favore degli spagnoli. Le sue dichiarazioni.

PELLEGRINI A SKY SPORT

Avete vinto nel momento più difficile…

“Si, nel momento più equilibrato. Abbiamo controllato il gioco e avuto occasioni. Il primo tempo siamo stati superiori rispetto al secondo”.

Perché tanta differenza tra primo e secondo tempo?

“Non abbiamo perso il controllo, giocavamo in casa di una grande squadra e abbiamo un po’ sofferto il loro ritorno. Loro sono stati pericolosi".

Betis qualificato?

“No, ci sono ancora 9 punti. Dobbiamo aspettare”.

Avevate provato i tiri da fuori?

“Si, lo abbiamo studiato in settimana. Loro con la linea sono bravi ma tendono ad abbassarsi, abbiamo provati ad attaccarli dall’esterno".

PELLEGRINI IN CONFERENZA STAMPA

"Ha vinto la squadra che ha giocato meglio. Credo che siamo stati nettamente superiori ai giallorossi, soprattutto nel primo tempo quando loro hanno segnato solo su rigore. La ripresa è stata più equilibrata, giocavamo contro un rivale forte e lontano da casa, ma alla fine abbiamo segnato 2-1 e legittimato la nostra superiorità".

Dove può arrivare col suo talento Luiz Henrique?

"Luiz Henrique è un giocatore molto giovane, si sta ancora ambientando e deve continuare a crescere. È chiamato a dimostrare le sue qualità, che sono sicuramente superiori a quello che ha dimostrato fin qui".

Che infortunio ha avuto Fekir?

"Non sappiamo se sia una ricaduta o un nuovo problema. Fekir ha avuto un problema muscolare e dovremo valutarlo, sicuramente non ci sarà nel fine settimana".

Il Betis considera chiuso il discorso qualificazione?

"La qualificazione è vicina, ma non ipotecata. Se riusciamo a qualificarci al primo posto, molto meglio. Ora voltiamo pagina, siamo contenti sia per i tre punti sia per la personalità mostrata dalla squadra all'Olimpico dinanzi a 60.000 spettatori".