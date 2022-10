Roma-Betis, DYBALA: "Non siamo stati bravi nel pressing. Con Mourinho parlo di più, con Allegri idee diverse"

La Roma esce sconfitta dall'Olimpico contro il Betis, che passa 2-1 in rimonta, e il ko complica il girone di Europa League dei giallorossi. Dopo la partita Paulo Dybala, autore dell'unico gol romanista, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DYBALA A SKY SPORT

Loro con più qualità, ma avete avuto più opportunità…

"Sì, lo sapevamo che loro erano bravi a giocare. Canales si muove per tutto il campo e non è facile da pressare. Non siamo stati bravi a fare il pressing, ma vedendo le opportunità ci dispiace".

Il tiro al volo?

"Anche dal campo mi sembrava gol, poi il portiere è stato bravo..."

Quanto dovete crescere ancora come squadra?

“Il mister e i compagni mi hanno aiutato tanto ad integrarmi e a capire il mondo della Roma. Conosco il calcio italiano da tempo e quello è lo stesso. Durante la partita oggi dovevamo gestire meglio la palla e prendere fiducia. Molte volte capita di sentire troppo l’emozione, dovremmo correggere questa cosa per le prossime”.

Cosa ti sta dando Roma?

“Tutti mi hanno fatto sentire bene. Ho fatto una parte di ritiro e quello mi ha aiutato per fare quello che mi chiede il mister”.

Che differenze ci sono tra Mourinho e Allegri?

“In alcune cose sono simili in altre no. Con Mourinho parlo di più e ci confrontiamo. Poi entrambi lavorano molto sulla fase difensiva e la gestione di partite. In alcune cose sono simili”.

Nell’ultimo periodo parlavi poco con Allegri?

"Ognuno ha le sue idee, alcune volte non eravamo d’accordo ma entrambi davamo il meglio per la Juventus. E non lo dico con polemica, avevamo semplicemente alcune idee diverse di gioco. Non è che litigavamo tutti i giorni, è un allenatore che mi ha dato tanto e non vorrei fare polemiche".

Messi ha detto che questo sarà il suo ultimo mondiale…

“Il mondiale è la competizione più bella al mondo. Per lui sapere che può essere l’ultima oportunità sarà un po’ ansioso. Ma dobbiamo arrivare con tranquillità, ci sono tanti avversari”.

DYBALA A ROMA TV+

"Non siamo stati cinici, abbiamo preso pali e il loro portiere è stato molto bravo in alcune occasioni. Sapevamo che il Betis poteva metterci in difficoltà e tenere la palla. Credo che non siano stati tanto bravi a creare le opportunità, ma hanno segnato e nel calcio chi segna vince".

Il girone non è ancora chiuso, ora c'è il campionato. Ma a Siviglia la Roma lotterà e proverà a vincere.

"Come sempre. Entriamo in ogni partita per vincere, come abbiamo fatto con l'Inter e oggi col Betis ma non è arrivato il risultato che volevamo. Lo faremo con il Lecce, giovedì con il Betis e così via. Noi giochiamo ogni partita per vincere, sapendo che possiamo fare sempre meglio".