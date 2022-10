Roma-Betis, Bravo: "Vittoria magnifica. Dopo lo svantaggio non ci siamo disperati"

Claudio Bravo, assoluto protagonista di Roma-Betis grazie ad interventi decisivi, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine del match. Gli spagnoli hanno espugnato lo Stadio Olimpico per 1-2 e hanno confermato il primo posto nel girone. Le sue dichiarazioni.

BRAVO A MOVISTAR

"Abbiamo giocato bene praticamente per tutta la partita. Abbiamo avuto l'iniziativa di andarci a prendere il risultato, conquistando così una vittoria magnifica".

La reazione della squadra.

"L'idea era quella di non disperarci, di fidarci di quello che stavamo facendo. Venivamo da una partita durissima a Vigo, siamo arrivati ​​molto stanchi. Eravamo tranquilli anche quando la Roma ci ha segnato, fino a quel momento non avevo fatto una parata".

Sulla fiducia.

"La fiducia non si vende in farmacia. Quando ti prepari bene puoi giocare partite come oggi. L'ho ipotizzato in silenzio, ci siamo allenati per ore per una partita come questa. E ora ce ne andiamo con ottime sensazioni".

Sui tifosi del Betis.

"Grazie alle persone che ci hanno supportato, sono state fondamentali. Vincere con i nostri tifosi e vedere che non smettono di tifare in nessun momento, ci riempie di soddisfazione".