Inter-Roma, SMALLING: "Lottiamo per i 3 punti, con Dzeko bella battaglia"

Il cammino della Roma in campionato, dopo la sosta, riprende da Milano in casa dell'Inter. Prima del fischio d'inizio della sfida, valida per l'ottava giornata di Serie A e in scena alle 18.00 a San Siro, il difensore giallorosso Chris Smalling è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SMALLING A DAZN

"Siamo delusi per il risultato dell'ultima partita, ma penso che abbiamo giocato molto bene e abbiamo creato tante occasioni. Il calcio è così, abbiamo lavorato duramente nelle ultime due settimane, oggi dobbiamo lottare per i 3 punti".

Affronti Dzeko, lo conosci bene. Come si marca?

"Sì, li conosco molto bene. È un grande giocatore, sarà una bella battaglia".