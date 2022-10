Inter-Roma, Mkhitaryan: "Siamo pronti, possiamo vincere per voltare pagina"

Reduci dalle sconfitte con Udinese ed Atalanta prima della sosta per le Nazionali, Inter e Roma si sfidano alle 18.00 a San Siro per l'ottava giornata di campionato. Prima della sfida il nerazzurro ed ex giallorosso Mkhitaryan ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MKHITARYAN A DAZN

"Sappiamo che è una partita che possiamo vincere per iniziare tutto da una nuova pagina. Non c’è dubbio che usciremo da questa situazione e saremo più forti".

Considerando il tuo passato in giallorosso hai detto qualche segreto della Roma ad Inzaghi?

"Penso che sappia benissimo come giocare, non c’è niente da aggiungere. È un allenatore bravo che sa come analizzare la partita e penso che siamo pronti".