Inter-Roma, Inzaghi: "Squadra concentrata, giallorossi completi"

Reduci dalle sconfitte con Udinese ed Atalanta prima della sosta per le Nazionali, Inter e Roma si sfidano alle 18.00 a San Siro per l'ottava giornata di campionato. Prima della sfida il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

INZAGHI A DAZN

Che faccia ha visto nei giocatori?

"Siamo stati insieme negli ultimi due giorni, si sono allenati bene. La squadra è concentrata e consapevole che è una partita importante".

Asllani?

"È un ragazzo che lavora bene, ha ottime qualità. Non deve preoccuparsi e deve fare la partita che sa e che ha preparato".

La Roma è la squadra che attacca di più in contropiede in campionato, è ipotizzabile un cambio di atteggiamento difensivo?

"Conosciamo le caratteristiche della Roma. È una squadra completa, non è solo contropiede e sa anche giocare la palla. Sarà una partita bella e avvincente, speriamo di vincerla noi".