Inter-Roma, Dimarco: "Partita dominata, loro due occasioni e due gol"

La Roma sbanca San Siro battendo l'Inter per 2-1. Federico Dimarco apre la partita dei nerazzurri, ma non basta il suo gol per portare i nerazzurri alla vittoria. Il difensore ha parlato ai microfoni dei cronisti valutando la gara di oggi e in vista della prossima di Champions. Le sue dichiarazioni:

DIMARCO A DAZN

Quanto incide questa sconfitta dal punto di vista psicologico?

“Non è facile delle dichiarazioni a freddo. Dobbiamo solo pensare a lavorare e a vincere le prossime partite, che sono molto importanti”.

Inzaghi ha detto che dovete fare di più. È una questione di attenzione in alcuni momenti della partita?

“Non so. Dobbiamo tornare a vincere, l’Inter non può perdere così tante partite”.

Ho la percezione che lo scorso anno accettavate di difendervi dentro l’area, mentre quest’anno c’è qualcosa che non torna.

“No, quest’anno ci abbassiamo maggiormente. L’anno scorso andavano a pressare alto l’avversario. Non sono d’accordo, secondo me lo stiamo facendo anche di più”.

Come è l’umore nello spogliatoio? Vi siete già detti qualcosa?

“Stasera abbiamo creato tanto, abbiamo sofferto poco. Appena gli avversari vengono giù prendiamo sempre gol. Dobbiamo migliorare perché non va bene. Questa sera abbiamo dominato, non c’è stata partita. Hanno avuto due occasioni e ci hanno fatto due gol, ma nei big match sono gli episodi che fanno la differenza”.

Mancini ha detto che la Roma è stata più forte. “Sono pareri personali”.