HJK Helsinki-Roma, PINTO: "Abraham sarà il capocannoniere giallorosso a fine stagione"

Trasferta in Finlandia per la Roma che questa sera, alla Bolt Arena alle 21.00, sfiderà l'HJK Helsinki nella quinta giornata del girone di Europa League. Prima del fischio d'inizio il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Pensando alla partita della Roma contro il Napoli, voi l'avete "sporcata". Bene la fase difensiva ma in fase offensiva c'è qualche problema. Abraham potrebbe incidere di più.

"Ha fatto una lettura perfetta della partita, abbiamo sporcato la partita del Napoli poi è mancata freddezza nell'ultimo terzo del campo. È vero che i nostri attaccanti non hanno trovato la strada del gol, ma a volte è questione di fiducia individuale e collettiva. Parliamo tanto di Abraham, è normale perché nella scorsa stagione ha segnato 27 gol, ma alla fine della stagione avremo lui come capocannoniere della Roma, senza dubbi. Lavora tanto per la squadra, ha preso due rigori per la vittoria. Ma nelle ultime partite non siamo stati così efficacci come dovremmo essere".

Il Ludogorets sta perdendo con il Betis, vi toglie pressione?

"Possiamo solo giocare la nostra partita, per noi è importante vincere tutte e due le partite rimaste e fare 6 punti. Questo deve essere il nostro atteggiamento, sappiamo che se il Ludogorets perde è meglio. Ma è meglio ancora vincere oggi e la prossima".

Sorpreso di aver vinto solo una partita nel girone?

"Ovviamente tutti sappiamo che ci aspettavamo di avere più punti, ma siamo ancora in tempo per fare i punti necessari per andare avanti. Non dimentichiamo che è una fase a gironi, la cosa più importante è andare avanti. Nella stagione scorsa non abbiamo fatto una fase a gironi perfetta e alla fine abbiamo portato a casa la Conference".

Volpato?

"Il settore giovanile è cruciale per il nostro progetto. Volpato sta lavorando con noi dagli ultimi 7-8 mesi, Mourinho ha sentito e capito che era preparato e per noi è una felicità. Adesso le opportunità arrivano e tocca a lui mostrare in campo che ha le qualità per giocare nella Roma. Prima della partita, se mi chiedete, sono sempre felice quando Zalewski, Volpato, Bove e Faticanti giovano. Lavoriamo per creare le opportunità, ora tocca a lui".