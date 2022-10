HJK Helsinki-Roma, Hetemaj: "Partita tirata, segnare è una bella sensazione"

Al termine di HJK Helsinki-Roma, sfida valida per la quinta giornata del girone di Europa League terminata 2-1 per i giallorossi, ha rilasciato un'intervista ai canali dell'UEFA Përparim Hetemaj, autore del gol dell'1-1.

HETEMAJ A UEFA.COM

"È stata una partita tirata e sfortunatamente non abbiamo ottenuto punti. Segnare un gol è stata ovviamente una bella sensazione. In queste partite di Europa League gioco in un ruolo un po' diverso rispetto a in campionato e ogni tanto ho anche occasioni per segnare".