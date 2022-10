HJK Helsinki-Roma, FATICANTI: "L'esordio un sogno realizzato, emozioni indescrivibili" (VIDEO)

Nella vittoria per 2-1 sul campo dell'HJK Helsinki nella quinta giornata del girone di Europa League Giacomo Faticanti ha fatto il suo esordio in prima squadra. Il centrocampista classe 2004 della Roma ha poi commentato la sua emozione ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

FATICANTI A ROMA TV+

“Non si possono descrivere le emozioni che provo. Sinceramente l’esordio è arrivato in un momento che non mi aspettavo. Il mister mi ha chiamato e mi ha detto subito di entrare. Queste emozioni non si possono descrivere perché è tutto ciò che sogni da bambino e finalmente questo si è realizzato”.

La prima cosa che hai pensato? Più l’aspetto emotivo o tecnico?

“Emotivo perché poi appena sono entrato avevano segnato il 2-2, quindi è stata anche tosta. Dovevo reggere botta emotivamente piuttosto che tecnicamente”.

C’è una dedica particolare?

“La dedico alla mia famiglia, alla mia fidanzata e a tutti coloro che mi sono vicino. Ringrazio anche i miei compagni della Primavera, è merito loro se miglioro giorno dopo giorno”.

Cosa ti ha detto di fare l’allenatore? Sei soddisfatto?

“Sì, molto. Mi ha detto di mettermi vicino a Cristante e di pressare per non farli giocare. Penso di averlo fatto perché poi la partita è andata molto bene”.

Non sei uno che si monta la testa. La strategia è continuare a lavorare.

“Questa è la prima cosa. Domani c’è l’allenamento e io già sto pensando a quello”.

Riuscirai a dormire?

“Non lo so, vedremo se riuscirò a chiudere gli occhi sull’aereo anche se sarà molto difficile (ride, ndr)”.