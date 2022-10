HJK Helsinki-Roma, EL SHAARAWY: "Vittoria sofferta ma meritata, ci dà fiducia. Con il Ludogorets sarà una battaglia"

Dopo la vittoria per 2-1 sul campo dell'HJK Helsinki nella quinta giornata del girone di Europa League, Stephan El Shaarawy - che oggi spegne 30 candeline - è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le dichiarazioni dell'esterno giallorosso:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Un appello al Uefa per assegnarti il gol...

“Mi sarei fatto un bel regalo, l’importante è che la palla sia entrata e la vittoria. Per passare il turno dobbiamo vincere giovedì ma i 3 punti erano importanti per il morale e per i tifosi che hanno fatto tanti chilometri”.

Giovedì prossimo sarà una grande notte.

“Si, cerchiamo come sempre di fare risultato. Sarà fondamentale vincere, prima c’è il Verona ma la vittoria di stasera ci dà fiducia. Giovedì sarà una battaglia”.

Ti fai sempre trovare pronto…

“Penso che in una grande squadra un giocatore o che giochi dall’inizio o a gara in corso deve avere la mentalità per fare la differenza. Ogni giocatore deve sempre dare il massimo, a volte non ci si riesce ma è importante l’atteggiamento. Oggi gara di sacrificio e anche sofferta, ma ci meritiamo la vittoria”.