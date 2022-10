HJK Helsinki-Roma, ABRAHAM: "Ero deluso, voglio sempre segnare e so di poterlo fare"

La Roma batte in trasferta l'HJK Helsinki per 2-1 nella quinta giornata del girone di Europa League e si porta a quota 7 punti nel gruppo come il Ludogorets. Dopo la partita, sbloccata da una sua rete, Tammy Abraham ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le dichiarazioni dell'attaccante giallorosso:

ABRAHAM A SKY SPORT

Sempre bello quando un attaccante fa gol..

“Sì, sono un attaccante a cui piace segnare. Ultimamente è stato più difficile, fortunatamente i miei compagni hanno continuato a segnare. Oggi ero al posto giusto al momento giusto”.

Eri frustrato...

“C’è sempre un po’ di delusione, volevo fare gol e so di poterli fare. Voglio aiutare la squadra, anche se non faccio gol e la squadra vince va bene”.

Come hai visto la partita?

“Sapevamo sarebbe stata difficile, non abbiamo iniziato bene poi siamo andati meglio. Volevo fare più gol ma va bene così”.