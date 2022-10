Betis-Roma, Pellegrini: "Roma ottima squadra, speriamo di conquistare la qualificazione oggi"

Prima del fischio d'inizio tra Betis e Roma, sfida valida per la quarta giornata del girone di Europa League in scena alle 18.45 allo Stadio Benito Villamarin, il tecnico del club spagnolo Manuel Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A SKY SPORT

"Affrontiamo un’ottima squadra con ottimi giocatori, la differenza può farla il rendimento dei singoli. Speriamo di riuscire a disputare una gara di qualità come abbiamo fatto a Roma e di riuscire a conquistare la qualificazione oggi".

Lei ha sangue italiano, verrà un giorno ad allenare un club italiano?

"Vedremo, ho ricevuto in passato diverse proposte e non si sono concretizzate. Il futuro non lo conosce nessuno e vedremo".