Betis-Roma, PELLEGRINI: "Importante per me essere qui, dobbiamo uscire dal campo con dei punti"

Dopo l'andata vinta 2-1 dagli spagnoli, la Roma è attesa dal Betis alle 18.45 allo Stadio Benito Villamarin nella quarta giornata del girone di Europa League. Prima del fischio d'inizio il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A SKY SPORT

Questa partita va considerata tecnicamente come la più difficile del girone?

"Sì, anche se poi le partite difficili sono anche altre a causa del clima, del viaggio e del campo. Il Betis è un'ottima squadra e lo abbiamo visto all'andata, per noi oggi è una partita per cui dobbiamo uscire dal campo con punti".

L'allenatore ha sempre detto che vorrebbe tre Pellegrini, oggi quattro vista l'assenza di Dybala.

"Cerco sempre di fare tutto quello che è nelle mie possibilità. Nella partita d'andata è stata presa la scelta di non farmi andare neanche in partita, oggi è importante per me essere qui. Ho voglia di fare bene e tutta la squadra ha voglia di uscire da qui con punti".