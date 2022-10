Betis-Roma, Pellegrini: "Grande spirito di squadra, siamo stati superiori ai giallorossi"

Dopo l'1-1 con la Roma allo Stadio Benito Villamarin nella quarta giornata del girone di Europa League, il tecnico del club spagnolo Manuel Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti commentando anche la situazione del girone che vede il Betis in testa. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI IN CONFERENZA STAMPA

"Sono molto contento della qualificazione, mancano ancora due partite per cercare di raggiungere il primo posto. Avere 10 punti su 12 e ottenere 4 punti dalla Roma in due partite è molto bello. Siamo stati superiori alla Roma e anche oggi nel primo tempo abbiamo dominato di più la partita. Il secondo tempo è stato più equilibrato. Sono molto orgoglioso di questo gruppo, hanno grande ambizione e grande spirito di squadra. Non ci sono titolari regolari. Non c'è squadra 'A' e nessuna squadra 'B'. Ci sono 25 giocatori che sono concentrati per superare il girone. Fekir è infortunato e dobbiamo trovare un sostituto in quel posto. Un giocatore può giocare tre partite in una settimana e Canales è pronto a farlo. Ora penseremo a quale sarà la squadra migliore per la partita di domenica. L'obiettivo che abbiamo è provare a battere l'Almería, non pensiamo oltre".