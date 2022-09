Udinese-Roma, PINTO: "Il mercato è chiuso, ne riparleremo a gennaio. Abbiamo un grande rapporto con Zaniolo e il suo agente"

L'attesa sta per terminare. La Roma è pronta ad affrontare alla Dacia Arena l'Udinese di Sottil nella sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Tiago Pinto, general manager dei giallorossi, ha parlato ai microfoni dei cronisti prima del fischio d'inizio. Le sue dichiarazioni.

TIAGO PINTO A DAZN

Anche ieri Mourinho ha insistito con la speranza di avere un nuovo centrale. L'ha convinta?

"Non mi piacciono molto le interviste e le conferenze stampa, ma venerdì scorso ho risposto a lungo sulle nostre strategie. Il mercato è chiuso, abbiamo 17 partite prima del Mondiale e dobbiamo essere concentrati su quello che possiamo fare. Ci saranno delle difficoltà, ma sono fiducioso. Del mercato sono stanco, ne riparleremo a gennaio".

Ha parlato di una chiamata con l'agente di Zaniolo, è andata a buon fine? La loro priorità è chiudere questo rinnovo?

"Mi hanno messo in difficoltà perché ieri mi hanno fatto vedere il video in cui Zaniolo canta e ora sarà ancora più difficile trattenerlo perché è diventato anche un cantante. Abbiamo un grande rapporto con Vigorelli e Nicolò. Tutti riconoscono che è uno dei pezzi pregiati del club, non è mai stato un problema per noi, ma anche lui riconosce che la Roma lo sa tutelare. La scorsa stagione era di ripresa, doveva riprendere fiducia. Questa sarà molto importante per lui e per noi. Io e Vigorelli abbiamo un patto, così i giornalisti hanno tempo per parlare di questo".