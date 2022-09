Udinese-Roma, MANCINI: "Essere solidi in difesa è la base per una squadra che vuole lottare in ogni partita"

L'attesa sta per terminare. La Roma è pronta ad affrontare alla Dacia Arena l'Udinese di Sottil nella sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti prima del fischio d'inizio. Le sue dichiarazioni.

MANCINI A DAZN

La Roma non ha ancora preso gol da azione. Quale è il segreto?

"Sono numeri importanti, essere solidi è la base per una squadra che vuole lottare in ogni partita. Il segreto è la compattezza di tutta la squadra, non parte solo dai difensori o dai quinti. Se la squadra è compatta lo è anche la fase difensiva":