Roma-HJK Helsinki, RUI PATRICIO: "Vittoria importante, stiamo crescendo" (VIDEO)

Alle voci dei protagonisti dopo Roma-HJK Helsinki, match valido per la seconda giornata del girone di Europa League e vinto dai giallorossi per 3-0, si aggiunge anche il pensiero di Rui Patricio. Il portiere della Roma è intervenuto ai microfoni dei cronisti, le sue dichiarazioni:

RUI PATRICIO A ROMA TV+

"Oggi è stata una partita molto importante per noi, ma adesso la cosa più importante è pensare di partita in partita e recuperare perché domenica c'è un'altra partita da vincere. Ma oggi penso che abbiamo fatto una bella partita, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma la cosa più importante è vincere".

Dopo l'Europa, c'è una partita difficile contro l'Atalanta. Noti la crescita della squadra nelle ultime settimane?

"Sì, penso che stiamo crescendo in tutte le partite e domenica c'è un'altra partita in cui dobbiamo fare il nostro meglio. Adesso è importante recuperare bene, come ho detto prima. È una partita molto importante".