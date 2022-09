Roma-HJK Helsinki, BOVE: "Bel clima all'interno della squadra, ringrazio il mister per le opportunità" (VIDEO)

Dopo la vittoria per 3-0 all'Olimpico sull'HJK Helsinki nella seconda giornata del girone di Europa League, il centrocampista giallorosso Edoardo Bove, subentrato nella ripresa, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE A ROMA TV+

“Era importante vincere perché venivamo da una sconfitta e dovevamo dare un segnale. Ci siamo rimessi in carreggiata e vogliamo continuare così per chiudere il girone il prima possibile”.

Sei sempre più parte integrante del gruppo…

“Sono molto contento di questo, cerco di cogliere dai più grandi e sfruttare ogni minuto. Devo ringraziare il mister per le opportunità, spero di poter continuare ad aiutare i compagni per togliermi grandi soddisfazioni per me e per la squadra”.

Quanto è importante avere alternative di qualità?

“Certo, abbiamo tante partite, ci stanno le rotazioni. Ognuno si sente parte integrante, c’è un bellissimo clima all’interno della squadra”.