Roma-Atalanta, Scalvini: "Giallorossi forti, noi bravi a difendere il vantaggio"

Nell'intervallo di Roma-Atalanta, sfida valida per la 7a giornata di campionato in scena all'Olimpico che vede i nerazzurri in vantaggio per 1-0, l'autore del gol Giorgio Scalvini è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SCALVINI A DAZN

Ci racconti il gol?

"Sto facendo il centrocampista, ho visto che si è creato il buco e ho fatto il mio dovere".

Nel finale del primo tempo siete calati...

"La Roma è comunque forte, ha ottimi giocatori, siamo un po' calati e loro sono riusciti ad avanzare ma siamo stati bravi a difendere il vantaggio".