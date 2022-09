Roma-Atalanta, Pasalic: "Giallorossi forti, dobbiamo prendere punti"

Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma ospita l'Atalanta nella 7a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 18.00, il centrocampista nerazzurro Pasalic ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PASALIC A DAZN

"Penso che sarà una bella partita, la Roma è forte e si è rinforzata tanto questa estate. Vogliamo vedere come siamo contro queste squadre che hanno ambizione di stare in alto in classifica. Vogliamo vedere anche come reagiamo in uno stadio pieno, vogliamo stare in alto e per questo bisogna prendere punti oggi".