Roma-Atalanta, Demiral: "Grande vittoria, è difficile giocare davanti a 70mila persone..."

Dopo la gara dell'Olimpico contro la Roma, valida per la 7a giornata di campionato e vinta per 1-0, il difensore dell'Atalanta Merih Demiral ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DEMIRAL A DAZN

Partita complicatissima, ma l’avete portata a casa e siete primi.

“Siamo molto felici, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo difeso bene, tutti i giocatori hanno dato il 100%. Abbiamo portato 3 punti a casa, è stata una grande vittoria”.

Avete cambiato il vostro modo di giocare.

“Non lo so, il mister lo sa meglio. Le partite sono differenti. A Roma, davanti a 70 mila persone, è difficile giocare. Per me abbiamo fatto una grande partita e ne sono molto felice”.

L’Atalanta se la gioca con tutti. Si può arrivare fino in fondo?

“Sì, certo. Sempre”.

I giovani sono già dentro al gruppo nonostante l’età.

“Si, quello è importante. Scalvini, Ederson e Okoli sono tutti giovani, ma per essere squadra servono anche coloro che hanno esperienza con Toloi e De Roon”.

Anche tu ti senti giovane?

“Sì, anche se sono un po’ vecchio (ride, ndr)”.