Roma-Atalanta, ABRAHAM: "Positiva la concorrenza con Belotti, mi aiuta molto"

Dopo l'Europa League, per la Roma torna di scena il campionato: i giallorossi ricevono all'Olimpico l'Atalanta nella 7a giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, fissato alle 18.00, l'attaccante giallorosso Tammy Abraham ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A DAZN

La concorrenza con Belotti?

"È sempre qualcosa di positivo. Siamo due grandi attaccanti, ci diamo una mano l'un l'altro, parliamo sempre prima e dopo la partita, cercando sempre di incoraggiarci. Per me è importante avere in squadra un attaccante con questa esperienza in Serie A, mi aiuta molto".