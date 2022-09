Ludogorets-Roma, Witry: "È stato speciale vincere contro un top team davanti ai nostri tifosi"

Aslak Witry, terzino destro del Ludogorets, ha parlato al sito bulgaro nel postpartita della vittoria per 2-1 contro la Roma. I padroni di casa hanno disputato un'ottima partita e hanno trovato il gol da tre punti al minuto 88 grazie a Nonato. Le dichiarazioni del norvegese.

WITRY A DSPORT.BG

"Sono emozionato. Spero di vincere tutte le partite in casa. Contro la Roma è stato speciale soprattutto perché lo abbiamo fatto davanti ai nostri tifosi. Abbiamo mostrato carattere, spero che la nostra prestazione di oggi porti più tifosi allo stadio. Abbiamo giocato contro un top team, è così che dovremmo scendere sempre in campo. Ci aspettavamo di fare bene in casa e speravamo di prendere punti alla Roma. Mi piace giocare qui. È stato un buon inizio, ma è un solo un piccolo passo in una lunga strada. Domani è un nuovo giorno, un nuovo allenamento e poi c'è un'altra partita".

