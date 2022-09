Ludogorets-Roma, Simundza: "Bella vittoria. Sapevamo che avremmo sofferto, ma volevamo imporre il nostro gioco"

Ante Simundza, allenatore del Ludogorets, ha parlato ai microfoni del sito bulgaro al termine della storica vittoria ottenuta contro la Roma per 2-1 nel match valido per la prima giornata della fase a giorni di questa edizione dell'Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

"Abbiamo vinto perché abbiamo lottato in campo. È difficile giocare così apertamente contro la Roma, una squadra che ha grandi ambizioni nel campionato italiano. È molto difficile confrontare il campionato bulgaro e l'Europa League. In campionato siamo quasi sempre favoriti, ma in Europa non è così. È stata una bella vittoria, ma domani è un nuovo giorno. Una partita non fa la stagione. Sono molto contento non solo che Nonato abbia segnato, ma perché avevamo bisogno proprio di quel tipo di giocatore per le sue qualità. Abbiamo sempre un piano di gioco, ma durante la partita possono succedere molto. Sapevamo che a volte avremmo sofferto contro la Roma, ma volevamo imporre il nostro gioco e non solo difendere. Vogliamo sempre che l'avversario giochi a modo nostro. Non è facile, ma con il coraggio che hanno i giocatori penso che sia possibile".

