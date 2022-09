Ludogorets-Roma, PINTO: "Oggi opportunità per dimostrare che non siamo quelli di Udine. Nessuno può sentirsi titolare"

Al via la stagione europea: la Roma inizia la sua avventura in Europa League in Bulgaria, ospite del Ludogorets alle 18.45 nella prima giornata del girone C. Prima del fischio d'inizio il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Che priorità rappresenta l'Europa League?

"Tirana è stato un momento importante, ormai è il passato. Oggi non c'entra quello che abbiamo conquistato nel passato, adesso siamo felici di giocare in Europa League. Vogliamo andare il più avanti possibile, dobbiamo cominciare a vincere oggi".

Svilar e Belotti?

"La rosa che abbiamo costruito permette al mister di fare rotazioni, nessuno può sentirsi titolare perché ci sono alternative importanti. Oggi è un'opportunità per loro ma anche per la squadra, abbiamo subito una sconfitta pesante e adesso abbiamo un'opportunità per dimostrare che quella non è la Roma che vogliamo".

C'è il rischio che Bianda e Coric restino a Roma senza giocare?

"Non sono deluso, nel calcio purtroppo ci sono ragazzi che fanno scelte in funzione del contratto invece di fare scelte sportive. Negli ultimi 20 mesi a Roma sono riuscito a sistemare tutti i ragazzi, ma c'è sempre qualcuno che preferisce onorare il contratto invece di cercare una nuova sfida sportiva. Noi continuiamo per la nostra strada, non posso arrabbiarmi o essere deluso".

Come va l'inserimento dei nuovi? Ha influito ad Udine?

"Udine è stata una serata pesante, ma quando sei una grande squadra non c'è tempo per essere troppo soddisfatti quando si vince né troppo delusi quando si perde. Siamo qui per dimostrare che abbiamo un'altra faccia e voglia di vincere. È un processo, ci sono 7 giocatori nuovi, ma il nostro gruppo è forte e il mister gestisce tutto come una famiglia. Pian piano le cose vanno avanti".