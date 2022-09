Ludogorets-Roma, MOURINHO: "Risultato bugiardo, sembra che ultimamente tutto vada contro di noi"

Parte con una sconfitta il cammino della Roma in Europa League: i giallorossi perdono 2-1 in casa del Ludogorets nella prima giornata del girone C. Dopo la partita il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A SKY SPORT

Risultato bugiardo, cosa è successo?

“Si, non voglio dire che abbiamo fatto una gara fantastica, ma sicuramente sufficiente per vincere o non perdere. Abbiamo avuto opportunità dopo il loro gol e anche negli ultimi minuti. Abbiamo avuto un grande reazione, il pareggio era arrivato ma sembra che tutto vada contro di noi ultimamente. Per fortuna ci sono 6 partite, chi vince la prima è favorito, chi la perde ha più pressioni. La prossima settimana con Helsinki servono 3 punti”.

Dove si può migliorare? In difesa?

“Non mi piace parlare di reparto difensivo, è tutta la squadra che difende. A dir la verità, il secondo gol è una conseguenza emotiva, è fuori contesto e ha trasformato un pareggio in una sconfitta”.

Un ricordo della regina Elisabetta, che lei ha avuto modo di conoscere…

“Mi dispiace, non sono uno straniero in Inghilterra, è casa mia. La regina è una figura che tutti rispettano, è stata una grande signora, mi dispiace”.