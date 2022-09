Ludogorets-Roma, Cauly: "Notte fantastica. Avevo la sensazione che potessimo vincere"

Il Ludogorets batte a sorpresa la Roma per 2-1 e vince la gara d'esordio in questa fase a gironi dell'Europa League. Al termine del match, Cauly, autore della rete del momentaneo 1-0, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito bulgaro.

CAULY A DSPORT.BG

"Notte fantastica per noi, ecco perché ci alleniamo duramente ogni giorno. La chiave del successo è stata la squadra. Abbiamo creduto in noi stessi fino alla fine. Ciò che è accaduto stasera è incredibile. Mi alleno per notti come questa fin da quando ero bambino. Avevo la sensazione che potessimo vincere e segnare. La tensione era da parte della Roma perché era la favorita. Il campo era difficile per entrambe le squadre. Vogliamo riportare Ludogorets dov'era prima".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE