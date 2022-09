Empoli-Roma, SPINAZZOLA: "Settimana pesante, oggi dobbiamo ripartire da una vittoria. Nessun problema di approccio"

Dopo due ko tra campionato ed Europa League, la Roma è ospite dell'Empoli nella sesta giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, fissato al Castellani alle 20.45, il laterale giallorosso Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SPINAZZOLA A SKY SPORT

"Ci sono i periodi dove non arrivano i risultati. Dobbiamo ripartire da oggi e farlo da una vittoria, dopo tutto passa. Sappiamo che dobbiamo lavorare, la stagione è lunghissima e ci sono questi stop".

SPINAZZOLA A DAZN

Che settimana è stata emotivamente?

"È ovvio che sia stata una settimana pesante, abbiamo preso 4 gol a Udine e non siamo partiti bene in Europa. Questo è il calcio, oggi abbiamo un'altra opportunità per vincere".

Si è discusso del tema approccio, esiste? Ne avete parlato?

"No, non penso. Sono due partite in cui abbiamo preso due gol nei primissimi minuti, ma non penso sia un problema di approccio".

Come stai?

"La mia condizione può ancora crescere, sono stato fuori tanto ma giocando riprenderò il ritmo. Devo ancora lavorare tanto".