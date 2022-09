Empoli-Roma, Lammers: "Oggi non sarà facile, ma dopo 4 pareggi è tempo di vincere"

La sesta giornata di campionato si chiude allo Stadio Carlo Castellani con il posticipo tra Empoli e Roma. Prima del fischio d'inizio, fissato alle 20.45, l'attaccante azzurro Sam Lammers ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LAMMERS A SKY SPORT

"Nelle ultime partite avremmo potuto fare di più, pensiamo a quel che sarà e a fare risultato".

LAMMERS A DAZN

Quattro pareggi, come li leggi?

"Quattro pareggi, solo quattro punti in quattro partite, ma penso che abbiamo giocato molto bene ed è promettente in vista dei prossimi impegni. Ma è tempo di vincere, ovviamente oggi la partita non sarà facile, ma giochiamo sempre per vincere, anche oggi".

Dove pensi di poter migliorare?

"Abbiamo molti giocatori giovani. Perciò dovremmo migliorare ogni settimana. Accumuliamo sempre più esperienza, penso di essere uno dei più anziani e questo dice molto. Abbiamo tanto talento a disposizione e dobbiamo dimostrare di averlo ogni settimana. Penso che abbiamo una buona squadra".

Cosa servirà oggi contro la Roma?

"Dobbiamo giocare come ogni settimana, la maggior parte delle partite abbiamo giocato bene, soprattutto i primi tempi. Dobbiamo cercare di segnare più facilmente, di fare più gol e provare a vincere oggi".