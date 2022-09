Empoli-Roma, Corsi: "Un onore ospitare il club giallorosso"

La sesta giornata di campionato si chiude allo Stadio Carlo Castellani con il posticipo tra Empoli e Roma. Prima del fischio d'inizio, fissato alle 20.45, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CORSI A SKY SPORT

Soddisfatto dal lavoro di Zanetti?

"Mi sembra di aver creato un gruppo di giovani che hanno passione, competenza ed energia, che non sento di avere come prima. Abbiamo creato le condizioni reali per i giovani, ma bisogna guardare all'attualità, consapevoli che anche quest'anno sarà difficilissimo".

Cosa si aspetta dal campionato?

"Mi aspetto un campionato duro, più difficile del solito. Abbiamo energie soprattutto dai giovani che vengono da società importanti e dal settore giovanile. Intanto hanno fatto già vedere qualità, adesso godiamoci la partita. È l'ennesima volta che c'è un evento del genere, ospitare la Roma è un onore e un evento per tutta la città: ci sono 5-6mila tifosi della Roma. Siamo felici e concentrati per far trovare loro le migliori condizioni per l'evento sportivo. La quantità di tifosi che possono venire ad Empoli dalle altre parti non possono andare".

Baldanzi, Parisi e Satriano: cosa ha visto in questi tre ragazzi nati dopo il 2000?

"Satriano è un ragazzo con grandi potenzialità. Baldanzi lo vedo da quando ha 10 anni. Parisi me l'ha segnalato un amico, una persona di calcio".