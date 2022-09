Empoli-Roma, Bandinelli: "I giallorossi hanno sfruttato al meglio le occasioni create. Delusi dal risultato" (VIDEO)

Filippo Bandinelli, calciatore dell'Empoli e autore del gol del momentaneo pareggio, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine della partita contro la Roma, terminata con il punteggio di 1-2 in favore dei giallorossi. Il club toscano rimane al sedicesimo posto con 4 punti e manca ancora l'appuntamento con la vittoria. Le dichiarazioni del numero 25.

BANDINELLI A PIANETA EMPOLI

Quando si perde c'è dispiacere, ma credo che la soddisfazione debba essere enorme per come l'Empoli abbia interpretato e giocato questa gara.

"Giocavamo contro una squadra veramente forte, che ha sfruttato al meglio le occasioni che ha avuto. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nella parte iniziale della seconda frazione di gioco loro hanno spinto tanto e abbiamo sofferto, ma siamo stati molto bravi a creare qualche palla gol. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato, specialmente sull'1-1. Usciamo da questa gara con la consapevolezza di aver dato tutto. C'è grande rammarico per il risultato, ma siamo sulla strada giusta. Vogliamo fare bene con il Bologna".

Ti aspettavi di segnare in quell'azione? Sei stato intelligentissimo e lestissimo a mettere quella palla in porta.

"Ho seguito l'azione e per fortuna è arrivata la palla sulla testa. Sono stato bravo a inserirmi e a prendere contro tempo il portiere. Purtroppo il gol non è servito a portare punti a casa, quindi c'è rammarico doppio per me stasera".

Satriano ha sfiorato il gol, poi è arrivato quello di Abraham. E' qui che l'Empoli l'ha persa?

"Usciamo con l'amaro in bocca perché questa è una serata in cui volevamo fare punti. Non siamo riusciti a indirizzare la gara a nostro favore. Ricordo anche il palo di Akpa Akpro. Dopo il gol loro abbiamo subito reagito e questo ci fa capire che possiamo sempre rimanere in partita. Abbiamo dato tutto, giocavamo contro una squadra veramente forte che ha sfruttato meglio le occasioni.

La fascia da capitano è sempre più pesante o si sta alleggerendo un po'?

"Per me è motivo di orgoglio, sono molto felice di poterla indossare. Empoli per me è casa. Ce la metterò tutta per essere un esempio per i miei compagni".