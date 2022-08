Salernitana-Roma: niente intervista di Mourinho a Dazn per sovrapposizione con altri contenuti

Niente parole di José Mourinho a Dazn: l'allenatore della Roma, al termine della sfida contro la Salernitana vinta per 1-0 grazie alla rete di Bryan Cristante, non ha rilasciato la consueta intervista alla piattaforma streaming a causa della sovrapposizione con altri contenuti. Il portoghese ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso e in conferenza stampa.