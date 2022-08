Salernitana-Roma, Nicola: "Dopo la salvezza vogliamo migliorare e costruire"

Allo Stadio Arechi alle 20.45 la Salernitana attende la Roma nella prima giornata di campionato. Prima del match il tecnico del club campano Davide Nicola ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

NICOLA A DAZN

La salvezza dell’anno scorso può rappresentare un motivo di carica o può mettere pressione ai nuovi?

“Non si può fare questo lavoro se non si ha l’ambizione personale di mettersi pressione. Noi vogliamo migliorare, poter progredire e costruire qualcosa di più duraturo per avere continuità. Credo che tutto questo sia un privilegio e non una pressione”.