Salernitana-Roma, MANCINI: "Bravi, ma meritavamo 2 gol in più. Sarei felice dell'eventuale arrivo di un difensore" (VIDEO)

La Roma raccoglie una vittoria nella prima giornata di Serie A imponendosi di misura sul campo della Salernitana. Dopo il match il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A DAZN

Buona la prima. Non avete rischiato tanto, ma avete sbagliato molto gol.

“La prima di campionato sappiamo che è molto insidiosa. Abbiamo retto bene il campo. Ci sono mancati i due gol in più che meritavamo. Non abbiamo rischiato, ma c’era un pericolo. Siamo stati bravi a difenderci. Speriamo nelle prossime partite e di segnare di più”.

Si parla di un nuovo difensore per completare il reparto, ma l’intesa tra voi tre titolari cresce. Forse non c’è proprio bisogno di un nuovo centrale.

“Se arrivasse un nuovo calciatore ben venga. Una squadra che punta a vincere deve avere una squadra di tantissimo bravi calciatori e la competizione inoltre aiuta. Non faccio io il mercato, però se dovesse arrivare il difensore andrebbe bene”.

A cosa può puntare quest’anno la Roma?

“La Conference League ha dato la consapevolezza che vincere aiuta a vincere. Ci ha dato la cattiveria e l’agonismo per andarci a prendere le vittorie. Noi giochiamo partita dopo partita, sapendo che ci saranno salite e discese. Il percorso sarà tortuoso, ma la rosa è ampia e con giocatori forti. Ce la giocheremo, siamo solo alla prima giornata”.

I nuovi come si stanno inserendo?

“Tutti i nuovi, oltre ad avere grande qualità tecnica, sono bravissimi ragazzi. Matic, Dybala, Celik e Wijnaldum hanno vinto tantissimo. Cercano di dare tanto ogni giorno a questa squadra. Non sono solo io il leader, ma tutti quelli che stanno in campo e in panchina. Difendiamo la Roma quando stiamo in campo”.

In partitella quando hai Dybala contro ti fa sudare?

“Sì, più i compagni sono forti più si migliora in allenamento e questo si vede anche in partita”.

MANCINI A ROMA TV+

“Le prime partite di campionato sono tutte insidiose. Questa sera abbiamo giocato molto bene, creato tanto e penso che se avessimo sbagliato un altro gol ci avrebbero dato un premio (ride, ndr). Siamo stati comunque bravi a non mollare mai e a correre dietro l’avversario fino al 90’”.

Controllata bene anche di testa. Questa squadra ha mostrato maggiore consapevolezza.

“Quella la migliori di partita in partita. Dato che era la prima partita era importante vincere. Sono d’accordo comunque. Nel secondo tempo, nei primi 10/15 minuti, potevamo gestirla un po’ meglio. Vincere trofei ti dà maggiore consapevolezza e deve migliorare di partita in partita. Quando vediamo che sotto porta non è il match giusto dobbiamo mantenere la calma e giocare così fino al 90’ per portarlo a casa”.

Le prime partite sono sempre insidiose e complicate. La Roma inoltre è una squadra molto fisica, che ha bisogno anche di entrare in forma.

“Abbiamo fatto un precampionato anche con squadre forti, i minuti li avevamo, ma il calcio di agosto è caratterizzato dal caldo, ci sono tante incognite. La Roma più gioca più entra in partita. Il fatto di giocare queste 7 partite di campionato una dopo l’altra ci aiuterà a trovare la condizione il prima possibile, anche se l’abbiamo visto oggi che ci siamo. Bisogna ancora giocare e giocare per essere al meglio”.

