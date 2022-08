Roma-Monza, Stroppa: "I giallorossi sono una squadra fortissima. Match del genere si preparano da soli a livello mentale"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Monza, match valido per la quarta giornata di Serie A, Giovanni Stroppa, tecnico del club brianzolo, ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming. Queste le sue parole.

STROPPA A DAZN

Su cosa ha lavorato in questi giorni?

"Innanzitutto il recupero degli infortunati, che per la prima volta sono riusciti ad allenarsi con noi. Per il resto, una partita così si prepara da sé. Incontriamo una squadra fortissima, quindi a livello di motivazioni, di concentrazioni non serve dire tante cose".