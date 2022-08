Roma-Monza, MOURINHO: "Dobbiamo vincere per forza. Belotti in campo? Spero non sia necessario"

Manca sempre meno all'inizio della partita tra Roma e Monza, in programma questa sera alle ore 20:45. Prima del fischio d'inizio José Mourinho, allenatore dei giallorossi, ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming.

MOURINHO A DAZN

Oggi sarà importante non sbagliare l'atteggiamento iniziale.

"È sempre importante. Oggi ho detto ai giocatori che perdere tre punti per due partite di fila non è bello. Abbiamo perso due punti con la Juve, oggi dobbiamo per forza vincere contro una squadra che ha bisogno di punti".

Vedremo Belotti in campo?

"Spero di no, che non sia necessario. Ha bisogno di tempo per mettersi al top. Se però sarà necessario sì, lo vedremo".