Roma-Monza, IBANEZ: "Contento per il gol. Ringrazio Mourinho, mi ha insegnato molto"

Roger Ibanez, autore della rete del definitivo 3-0 con il quale la Roma ha messo ko il Monza, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine della sfida. Grazie a questo successo i giallorossi sono volati momentaneamente al primo posto in classifica. Le parole del centrale brasiliano.

IBANEZ A DAZN

Hai segnato e i tuoi compagni ti prendevano in giro: hai fatto qualche scommessa?

"No no, sono stato contento di aver segnato. Siamo tutti uniti, una famiglia. Questo è importante".

Quanto è difficile marcare Dybala in allenamento?

"Lascio rispondere agli altri (ride, ndr)".

Mou ha trovato una grande differenza da quando ti ha conosciuto ad oggi. Cosa ha fatto la differenza?

"Lo ringrazio tanto, mi ha insegnato molto con allenamenti e lavoro. E' un grande allenatore, dà fiducia a tutti noi ed è importante per noi. Sta facendo benissimo".

Hai grossi mezzi fisici, ma in passato eri un po'irruente. Ora sei più maturo e sereno...

"Quello che dici è vero, ci sono stati momenti che porto con me per ricordare cosa non devo fare. Ci ho lavorato e ora mi trovo benissimo, sono nel mio momento migliore".

Le tue ultime prestazioni sono lievitate, spesso entri all'interno del campo e dai palle agli attaccanti.

"Ci sono partite in cui è più difficile, questa caratteristica già l'avevo ma ora riesco a capire di più quando è il caso di farlo e quando no".